Video Haber Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada
Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada

Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada

28.01.2024 | 19:35

Ataşehir’de bir şahıs demir doğrama atölyesinde 65 yaşındaki ustaya bıçağına bileme yaptırdı. Bıçağına bileme yaptıran şahıs sebepsiz yere yaşlı adama yumruk atıp olay yerinden kaçtı. Demir ustasının ağzına 5 dikiş atıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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