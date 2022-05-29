Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde SOLOTÜRK'ten "Fetih" gösterisi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılacak. Millet bahçesinin ilk fidanlarının toprakla buluşacağı törende, İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikilecek.