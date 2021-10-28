Atatürk Kültür Merkezi yarın açılıyor! İşte yeni AKM'den ilk görüntüler | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Aksaray’da Kore-Türk Tarih Semineri düzenlendi | Video 28.10.2021 | 12:49
02:55
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Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat mesajı: Hedefimiz orası... 28.10.2021 | 11:16
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SON DAKİKA: Turuncu kategorideki PKK'lı terörist teslim oldu 28.10.2021 | 11:12
17:02
02:39
Engin Ardıç | Demlemek için Demirtaş 28.10.2021 | 10:36
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MİT ve Diyarbakır emniyetinden terör operasyonu: 7 tutuklama 28.10.2021 | 09:14
07:57
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Milli Savunma Bakanı Akar, Sırp mevkidaşı Stefanoviç’i ağırladı | Video 27.10.2021 | 16:12
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi 27.10.2021 | 12:57
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Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda konferansında önemli mesajlar | Video 27.10.2021 | 10:49
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İstihbarat ve Mali polisten Buca Belediyesi’ne operasyon: 11 gözaltı | Video 27.10.2021 | 10:28
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Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı | Video 26.10.2021 | 23:13
Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünde hizmete açılacak Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) son hazırlıklar yapılıyor.