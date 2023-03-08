Atina'da 50 bin kişi tren kazasını protesto etti | Video
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina'da sokaklara inen 50 binden fazla protestocu demir yolu operasyonlarının yeniden kamuya devredilmesini talep etti.
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