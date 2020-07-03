Atv yıllar önce Sakarya'daki havai fişek fabrikasına gitmiş! | Video

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi. Son gelen bilgilere göre 2 can kaybının 73 yaralı olduğunun bilgisi veriliyor. Öte yandan patlamanın yaşandığı fabrikaya ait arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Ekiplerin yıllar önce gidip havai fişek üretiminin nasıl yapıldığını görüntülediği anlar...