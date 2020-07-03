Video Haber Atv yıllar önce Sakarya'daki havai fişek fabrikasına gitmiş! | Video

Atv yıllar önce Sakarya'daki havai fişek fabrikasına gitmiş! | Video

Atv yıllar önce Sakarya'daki havai fişek fabrikasına gitmiş! | Video
03.07.2020 | 13:42

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi. Son gelen bilgilere göre 2 can kaybının 73 yaralı olduğunun bilgisi veriliyor. Öte yandan patlamanın yaşandığı fabrikaya ait arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Ekiplerin yıllar önce gidip havai fişek üretiminin nasıl yapıldığını görüntülediği anlar...

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