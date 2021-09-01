ATV’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’ | Video
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Reyting rekorları kıran yapımların oyuncu ve sunucularının yer aldığı tanıtım filmi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. ATV yeni yayın döneminde de efsane dizi ve programlarına yenilerini ekleyerek en çok izlenen olmaya devam edecek. İşte ATV’nin merakla beklenen o tanıtım filmi!