Avcılar'da, önünü kestiği sürücünün aracını yumrukladı; O anlar kamerada | Video

Avcılar'da cip sürücüsü, iddiaya göre kendisine yol vermediği için önünü kestiği sürücüye küfürler edip otomobilini yumrukladı. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.