Avrupa’da açlık krizi! Milano’da halk ekmek ve süt için sıraya girdi | Video

Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, mülteci krizi, enerji krizi, ekonomik kriz, sıcaklık, kuraklık... Tüm bu krizler tüm ülkeleri etkilerken, en çok etkilenen ise Avrupa oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İtalya'nın finans başkenti Milano'da gıda bankaları ve yardım merkezleri dışında uzun kuyruklar oluşuyor.