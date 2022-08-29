Avrupa’da açlık krizi! Milano’da halk ekmek ve süt için sıraya girdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, mülteci krizi, enerji krizi, ekonomik kriz, sıcaklık, kuraklık... Tüm bu krizler tüm ülkeleri etkilerken, en çok etkilenen ise Avrupa oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İtalya'nın finans başkenti Milano'da gıda bankaları ve yardım merkezleri dışında uzun kuyruklar oluşuyor.