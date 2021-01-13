Video Haber Avrupa'nın göbeğinde isyan! Kral'ın aracını taşladılar | Video

Avrupa'nın göbeğinde isyan! Kral'ın aracını taşladılar | Video

Avrupa'nın göbeğinde isyan! Kral'ın aracını taşladılar | Video
13.01.2021 | 23:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avrupa'nın göbeğinde isyan! Kral'ın aracını taşladılar | Video 02:16
Avrupa'nın göbeğinde isyan! Kral'ın aracını taşladılar | Video 13.01.2021 | 23:01
Ataşehir’de koli bandıyla bağladığı sevgilisinin evini yaktı | Video 01:12
Ataşehir’de koli bandıyla bağladığı sevgilisinin evini yaktı | Video 13.01.2021 | 22:00
6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! | Video 03:51
6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! | Video 13.01.2021 | 21:31
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... | Video 01:44
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 13 Ocak koronavirüs tablosu... | Video 13.01.2021 | 21:26
Son dakika: Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ismi belli oldu! | Video 01:38
Son dakika: Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ismi belli oldu! | Video 13.01.2021 | 21:04
Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı... | Video 02:24
Turkuvaz Medya'nın gurur günü! Ödül yağdı... | Video 13.01.2021 | 20:52
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Ben buna teknolojik faşizm diyorum | Video 23:32
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan sosyal medya açıklaması: Ben buna teknolojik faşizm diyorum | Video 13.01.2021 | 20:30
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı | Video 08:36
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı | Video 13.01.2021 | 19:49
Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Bakan Fahrettin Koca'dan ilk açıklama geldi | Video 04:37
Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Bakan Fahrettin Koca'dan ilk açıklama geldi | Video 13.01.2021 | 19:24
Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video 06:46
Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası! | Video 13.01.2021 | 18:16
Korona virüs şüphelisi göbek atıp, spor yaptı | Video 04:04
Korona virüs şüphelisi göbek atıp, spor yaptı | Video 13.01.2021 | 17:51
Ümit Özdağ, mahkemenin kararını değerlendirdi: Açıklamalarımın arkasındayım | Video 04:58
Ümit Özdağ, mahkemenin kararını değerlendirdi: Açıklamalarımın arkasındayım | Video 13.01.2021 | 16:34
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar | Video 20:57
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar | Video 13.01.2021 | 14:36
Gazeteci Can Ataklı’nın yargılanmasına devam edildi | Video 01:27
Gazeteci Can Ataklı’nın yargılanmasına devam edildi | Video 13.01.2021 | 13:21
Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video 02:30
Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video 13.01.2021 | 12:35
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi | Video 06:39
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi | Video 13.01.2021 | 11:14
90 bin asker anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı | Video 01:49
90 bin asker anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı | Video 13.01.2021 | 10:21
Yavuz Donat | Şehitler ölmez Vatan bölünmez 05:06
Yavuz Donat | Şehitler ölmez Vatan bölünmez 13.01.2021 | 10:17
Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon: 55 gözaltı kararı 04:10
Komiserli, polisli organize suç örgütüne dev operasyon: 55 gözaltı kararı 13.01.2021 | 09:36
Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video 00:28
Aralarında aktif polis ve öğretmenler de var. 12 şüpheli yakalandı | Video 13.01.2021 | 09:41

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Afrikalı bir gencin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra karakolda hayatını kaybetmesini protesto edenler, bir polis merkezinin girişini ve bir aracı ateşe verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA