Avustralya'da polisten uyuşturucu karteline büyük darbe: 2,4 ton kokain ele geçirildi | Video

Meksikalı kartelin Avustralya’ya ulaştırılmak istediği 2,4 ton kokain polis tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi. Yakalanan miktar Avustralya tarihinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde oldu.