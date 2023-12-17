Video Haber Ayakkabıların topuklarına saklamışlar: 160 bin adet uyuşturucu ele geçirildi
Ayakkabıların topuklarına saklamışlar: 160 bin adet uyuşturucu ele geçirildi

Ayakkabıların topuklarına saklamışlar: 160 bin adet uyuşturucu ele geçirildi

17.12.2023 | 00:20

Mardin’in Midyat ilçesinde kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmede 160 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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