Ayakkabıların topuklarına saklamışlar: 160 bin adet uyuşturucu ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmede 160 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.