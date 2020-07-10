Ayasofya Camii önünde kalabalık artıyor | Video

Milyonlarca müslümanın gözü Ayasofya'nın müzeye çevrildiği kararın kaldırılması beklenen Danıştay kararındaydı. Karar açıklandı ve Ayasofya resmen ibadete açılıyor. Kararın açıklanmasının hemen ardından Ayasofya Camii önünde toplanan vatandaşların sayısı ise her geçen dakika artıyor.