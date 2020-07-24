Video Haber Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video

Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video

Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video
24.07.2020 | 21:00

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86 yıl sonra bugün kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii'nde akşam namazı kılınıyor.

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