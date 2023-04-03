Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'na cam bölmeli koruma | Video
İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'nda geçtiğimiz yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuş, daha sonra onarılmıştı. İmparator Kapısı'nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındığı görüldü.
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