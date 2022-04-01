Video Haber Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk... | Video
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk... | Video

Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk... | Video

01.04.2022 | 21:03

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İstanbul’da "Fethin sembolü" olarak anılan ve 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

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