Video Haber Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video

Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video

Ayasofya'dan ezan sesleri yükseldi. İşte tarihi anlar! | Video
10.07.2020 | 20:54

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Ayasofya Camii'nin ibadete açılma kararının ardından ilk akşam ezanı okundu. Ayasofya Camii etrafında toplanan insanlar, akşam namazını kıldılar. İşte o tarihe geçen görüntüler...

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