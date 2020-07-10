Ayasofya'nın ibadete açılması kararı TBMM'de ayakta alkışlandı! İşte o anlar! | Video
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Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.