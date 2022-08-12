Ayazma Camii yeniden ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: "Bir vazifeyi daha yerine getirdik" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayazma Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. İstanbul'da inşa ettiğimiz camilerle, ecdadın kazıdığı mühürleri çoğalttık. Ayazma Camisi'ni yeniden ibadete açarak bir vazifeyi yerine getirmenin huzuru içindeyiz." ifadelerini kullandı.