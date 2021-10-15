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OTOMATİK OYNAT
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Aydın Kuşadası'nda şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu | Video 15.10.2021 | 21:57
04:13
Mahmut Övür | Erken seçim olsaydı 15.10.2021 | 19:33
02:40
Hilal Kaplan | AK Parti’nin CHP’den öğreneceği çok şey var 15.10.2021 | 19:29
00:06
01:33
02:25
07:07
Yavuz Donat | 1961 seçimleri 15.10.2021 | 18:53
03:24
10:13
02:30
Engin Ardıç | Sevgili şöyle böyleler 15.10.2021 | 17:39
02:25
Mehmet Barlas | Türkiye’nin kıymetini bilelim 15.10.2021 | 17:31
02:49
Haşmet Babaoğlu | Planları hiç değişmedi 15.10.2021 | 17:29
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01:33
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Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar 15.10.2021 | 14:55
06:24
Aydın Kuşadası'nda şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu.