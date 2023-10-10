Aydın’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Aydın merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:33
İsrail’in vurduğu Al-Rimal Mahallesi’ndeki yıkım görüntülendi 10.10.2023 | 21:53
02:43
İsrail, Gazze Şeridi’nde 12 camiyi bombaladı 10.10.2023 | 19:23
01:20
28:22
00:57
İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombalayarak hizmet dışı bıraktı 10.10.2023 | 18:44
08:10
10:09
01:51
Hamas Aşkelon’u İsrail Gazze’yi vurdu 10.10.2023 | 18:23
01:19
00:40
Aydın’da terör operasyonu: 5 gözaltı 10.10.2023 | 18:23
00:15
Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani'yle görüştü 10.10.2023 | 18:23
03:12
01:30
Başkan Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu | Video 10.10.2023 | 16:39
46:31
Bahçeli: "Ateşkes derhal tesis edilmeli" | Video 10.10.2023 | 12:31
03:13
34:38
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 09.10.2023 | 21:30
02:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde 09.10.2023 | 21:12
01:15
Gümüşhane’de mevsimin ilk karı Kadırga Yaylası’na düştü 09.10.2023 | 20:21
04:21
TEM Otoyolu’nda lüks otomobil alev alev yandı 09.10.2023 | 17:36
00:15
Tanju Özcan'ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı | Video 09.10.2023 | 16:35