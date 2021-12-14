Video Haber Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti | Video
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti | Video

Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti | Video

14.12.2021 | 00:08

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Siyasi parti kuracağını açıklayan eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, HDP’den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, “Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Bilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, HDP’den ayrılıp yeni bir parti kuracağını ifade etmişti.

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