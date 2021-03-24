Video Haber AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacak | Video

AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacak | Video

AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacak | Video
24.03.2021 | 18:39

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesi 31 Mart 2021'de gerçekleştirilecek.

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