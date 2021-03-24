AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacak | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
02:31
Büyük kongre sonrası yeni kadroyla ilk AK Parti MKYK toplantısı | Video 24.03.2021 | 17:48
08:01
03:12
14:07
06:36
Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları böyle anıldı | Video 24.03.2021 | 14:25
03:10
İskender Günen | 3 maçta 7 puan öz güven olur 24.03.2021 | 14:23
01:06
Hıncal Uluç | Türkiye’de teknik direktör yokkkk!.. 24.03.2021 | 14:21
04:14
Dilek Güngör | Borsada Robin Hood başkaldırısı! 24.03.2021 | 13:42
03:21
Son dakika! AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte MKYK listesi | Video 24.03.2021 | 13:37
03:41
Sait Gürsoy | Dijital izler bırakırken 24.03.2021 | 13:40
03:46
Başkan Erdoğan'dan salgın dönemiyle ilgili flaş mesajlar | Video 24.03.2021 | 13:32
05:36
07:07
03:39
Başkan Erdoğan: "Gündemimizde yeni ve sivil anayasa çalışmaları var" | Video 24.03.2021 | 13:20
05:20
05:08
07:01
20:37
05:21
Şebnem Bursalı | Hakların teminatı sözleşme değil kanundur 24.03.2021 | 12:37
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesi 31 Mart 2021'de gerçekleştirilecek.