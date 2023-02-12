Aysima 160’ıncı saatin mucizesi oldu! | Video
Adıyaman’da enkazın içinden çıkarılan 10 yaşındaki Aysima Baltacı, için gözyaşları sel oldu. Detaylar A Haber’de!
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