Azerbaycan askerine annesinden telefon: Korkma hiç sen, bir tanesini bırakma! | Video
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İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için Karabağ'da mücadele eden Azerbaycan askerine annesi telefon ederek cesaret verdi. Kameraya yansıyan görüntülerde annenin asker oğluna, "Korkma hiç sen. Canavar gibisin. Bir tanesini bırakma, kır at onları!" dediği görüldü.