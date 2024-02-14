Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yemin ederek görevine başladı

Azerbaycan'da 7 Şubat’ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanan İlham Aliyev, yemin ederek 5. dönem için görevine resmen başladı.