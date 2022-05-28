Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: "Gençler için bir örnektir" | Video

TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Festival esnasında kürsüye çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti. Selçuk Bayraktar'ın gençlere örnek olduğunu söyleyen Aliyev, "SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır." ifadelerini kullandı.