Video Haber Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlarına Özel Kuvvetler de katıldı | Video
09.08.2020 | 19:55

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarına özel kuvvetlerin katıldığı belirtildi.

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Açıklamada, helikopterlerle tatbikat alanına getirilen özel kuvvetlerin, zorlu araziyi gizlice geçerek önemli stratejik askeri tesislere saldırmak ve stratejik bölgeleri ele geçirmek ile ilgili görevleri başarıyla icra ettiği vurgulandı.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ TATBİKATLARI
Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

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