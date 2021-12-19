Azerbaycan ve Türk mayın arama ekipleri Karabağ’da çalışmalarını sürdürüyor | Video

Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı mayın arama ekipleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da mayın ve patlamamış mühimmatı temizlemeye devam ediyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı mayın arama ekipleri tarafından yapılan mühimmat temizleme çalışmaları sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenliğin sağlanması, yollardaki mayınların temizlenmesi, dağlık ve geçişi zor bölgelerde bulunan Azerbaycan birliklerinin mevzileri doğrultusunda yeni ikmal yollarının yapılması için mayın

temizleme ve mühendislik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada sadece 10-19 Aralık tarihleri arasında 53 mayın bulunduğu ve 92 hektarlık alanın mayınlardan temizlendiği kaydedildi. Bugüne kadar işgalden kurtarılan bölgelerde mühendislik ve tahkimat birimleri tarafından toplam 13 bin 365 hektar alanın mayınlardan temizlendiği ifade edilen açıklamada, 635 kilometre yol döşendiği, 17 bin 255 mayın ve patlamamış mühimmatın bulunarak imha edildiği kaydedildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) kullanıldığı aktarıldı.