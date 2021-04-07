Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor | Video
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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin 6 Nisan'da başlayan ortak askeri tatbikatının devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izlediği belirtildi.