Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinin ortak tatbikatı devam ediyor | Video

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin 6 Nisan'da başlayan ortak askeri tatbikatının devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatını izlediği belirtildi.