Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: "Birliğimizin tezahüratıdır, birliğimiz sarsılmaz, ebedidir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
07:53
00:49
00:47
12:30
02:01
00:18
CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video 05.12.2022 | 22:32
02:58
CHP'den TBMM'de provokasyon | Video 05.12.2022 | 21:27
04:14
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi | Video 05.12.2022 | 20:59
09:05
CHP'den TBMM'de provokasyon | Video 05.12.2022 | 20:44
10:17
05:25
Kocaeli emniyeti videoyla “Kökünü kuruttuk” dedi | Video 05.12.2022 | 18:12
05:17
Melih Altınok | CHP içindeki kavgaya Selvi Kılıçdaroğlu'nu karıştırmayın 05.12.2022 | 16:39
02:28
Mehmet Barlas | CHP'nin geleceği ABD'li kayyuma emanet 05.12.2022 | 16:34
00:37
01:19
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira! | Video 05.12.2022 | 15:23
04:30
45:37
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar | Video 05.12.2022 | 12:56
16:41
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan tatbikata katılan personele telefonla seslenerek: "Birliğimizin tezahüratıdır, birliğimiz sarsılmaz, ebedidir" dedi.