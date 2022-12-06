Video Haber Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: "Birliğimizin tezahüratıdır, birliğimiz sarsılmaz, ebedidir" | Video
Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan:

Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: "Birliğimizin tezahüratıdır, birliğimiz sarsılmaz, ebedidir" | Video

06.12.2022 | 14:11

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Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan tatbikata katılan personele telefonla seslenerek: "Birliğimizin tezahüratıdır, birliğimiz sarsılmaz, ebedidir" dedi.

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