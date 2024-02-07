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Azerbaycan’da oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan’da oy verme işlemi sona erdi

07.02.2024 | 18:57

Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

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