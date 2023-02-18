Azerbaycan’ın yardım treni Kars’a ulaştı | Video
Azerbaycan’dan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola trenle yola çıkan 510 tonluk yardım treni Kars’a geldi.
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