Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden güvenlik kamerası gözlerini çalan hırsız, elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin daha önce de birçok kez aynı suça karıştığı ortaya çıktı.