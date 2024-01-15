Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden güvenlik kamerası gözlerini çalan hırsız, elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin daha önce de birçok kez aynı suça karıştığı ortaya çıktı.
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