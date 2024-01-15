Video Haber Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı
Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

15.01.2024 | 23:07

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden güvenlik kamerası gözlerini çalan hırsız, elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin daha önce de birçok kez aynı suça karıştığı ortaya çıktı.

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