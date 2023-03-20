Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dünyada hayranlık uyandıran Türkiye'nin gurur projesi yerli otomobil Togg'dan rahatsızlığını, "Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben taraftar değilim. Çünkü doğruyu ifade etmiyor." sözleriyle gösterdi.
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