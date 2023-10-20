Babasının TIR’ını çalıp, ortalığı birbirine kattı | Video
İstanbul’da babasına ait TIR’ı çalan 22 yaşındaki Sezgin A. Anadolu Yakasında ortalığı birbirine katmış 30 kilometrelik mesafede 2’si polis aracı 16 otomobile hasar verip 1 polis memuru 3 bekçi, 3 vatandaşa çarparak ağır yaralamıştı. Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasının TIR’ını çalarken annesi ve babasının onu durdurmaya çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öne sürüldü.
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