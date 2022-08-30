Video Haber Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video
Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye havan topu düştü | Video

30.08.2022 | 00:12

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Yeşil Bölge’ye çok sayıda havan topu düştüğü aktarılarak, Yeşil Bölge ve çevresinde silahlı çatışmaların devam ettiği bildirildi.

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