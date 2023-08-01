Video Haber Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesi! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video
Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesi! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesi! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video

01.08.2023 | 13:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a özel açıklamalarda bulundu.

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