Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesi! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a özel açıklamalarda bulundu.
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