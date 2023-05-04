Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. HDP'nin ve Kandil'in desteğini alan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Askerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. PKK hepsini birden kafese almıştır. Verilecek her oy suikast, kanlı eylemlere hizmet edecek." dedi.
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