Video Haber Bahçeli klasik otomobili ile Ankara turu attı | Video
Bahçeli klasik otomobili ile Ankara turu attı | Video

Bahçeli klasik otomobili ile Ankara turu attı | Video

22.09.2022 | 09:48

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da direksiyonuna geçtiği klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi. Gezide MHP liderine parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı ve Genel Merkez'e geldiği anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

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