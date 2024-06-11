Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir" | Video

Partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; "Sayın Cumhurbaşkınımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesle konuşabilir, herkesi dinleyebilir. Bizce hiçbir mahsuru ve sakıncası yoktur. Bizim nazarımızda mahsurlu olan taraf, aslı astarı olmayan söylentilerin, gemiyi azığa alması, saçma sapan iddiaların azgınlaşması, fitnenin kamçılanmasıdır" dedi.