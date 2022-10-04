Bahçeli'den Adalar konusunda net mesaj: "Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yunanistan'ın Ege'deki tahriklerine ve adaların silahlandırılması konusuna değinen Bahçeli, "Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okuyor. Akdeniz ve Ege'den silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımıza, hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki gösteren Bahçeli, "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur." dedi.