Video Haber Bahçeli'den Burdur'da muhalefete 'PKK' göndermesi: "Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız"
Bahçeli'den Burdur'da muhalefete 'PKK' göndermesi:

Bahçeli'den Burdur'da muhalefete 'PKK' göndermesi: "Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız"

13.05.2023 | 14:52

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur'da seçime 18 saat kala bir miting gerçekleştirdi. Bahçeli, muhalefetin PKK desteği ile seçime girdiğini belirterek, "Açık hesap yarın sandıkta görülecektir. Muhalefet ciddi manada güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Terörist Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP itifakı yenilmelidir" dedi mi, demedi mi? Sizi sadece yıkmayacağız, kökünüzü de kazıyacağız." dedi.

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