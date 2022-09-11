Video Haber Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadine tepki "Teröristlerin bakanlıklara yerleşmesi demektir" | Video
Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadine tepki

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadine tepki "Teröristlerin bakanlıklara yerleşmesi demektir" | Video

11.09.2022 | 18:32

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin Bursa'da düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'nin HDP'ye bakanlık vereceği iddialarına sert tepki göstererek, "HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir" dedi. Öte yandan Bahçeli, "Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Adalar helali hakkımızdır. Sabrımızı zorlamasınlar" ifadelerini kullandı.

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