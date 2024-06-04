Video Haber Bahçeli'den grup toplantısında net mesajlar: "Terörist başkan, vekil istemiyoruz" | Video
Bahçeli'den grup toplantısında net mesajlar:

Bahçeli'den grup toplantısında net mesajlar: "Terörist başkan, vekil istemiyoruz" | Video

04.06.2024 | 12:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakkari belediye başkanının gözaltına alınmasına dair önemli mesajlar veren Bahçeli, "Hakkari Belediye başkanı hamdolsun görevden alınarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı'mız hukuk sınırlarında devreye girmiştir. Bakanımızı ve görev arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir PKK'lının seçimlere katılması skandaldır." ifadelerini kullandı.

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