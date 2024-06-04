Bahçeli'den grup toplantısında net mesajlar: "Terörist başkan, vekil istemiyoruz" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakkari belediye başkanının gözaltına alınmasına dair önemli mesajlar veren Bahçeli, "Hakkari Belediye başkanı hamdolsun görevden alınarak gözaltına alınmıştır. İçişleri Bakanlığı'mız hukuk sınırlarında devreye girmiştir. Bakanımızı ve görev arkadaşlarımızı kutluyorum. Bir PKK'lının seçimlere katılması skandaldır." ifadelerini kullandı.
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