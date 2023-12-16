Video Haber Bahçeli'den İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçim mesajı: "Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır" | Video
Bahçeli'den İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçim mesajı:

Bahçeli'den İl Başkanları Toplantısı'nda yerel seçim mesajı: "Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır" | Video

16.12.2023 | 15:34

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi "Türkiye Yüzyılı'na odaklandık" derken "31 Mart'ı yeni yüzyılın ivmesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca "Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır. AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır." dedi.

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