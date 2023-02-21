Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: "Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası asılsız iddialar üzerinden 'Devlet nerede?' algısı oluşturmaya çalışanlara tepki gösteren Bahçeli, "Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Kahramanmaraş depremindeki yaralar sarılmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar beyhudedir. Acımız büyüktür." dedi.
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