Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: "Baştan aşağı sahtekarlık" | Video
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sözlerine tepki gösterdi. Baştan aşağı sahtekarlık diyen Bahçeli, "CHP'nin verdiği kanun teklifi samimiyetsizdir, tutarsız, içerik olarak baştan savmadır." ifadelerini kullandı.