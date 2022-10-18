Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki! "8 saat neredeydin, Pensilvanya'da mola verdin mi, FETÖ'cülerle görüştün mü?" | Video
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde gazetecileri de atlatarak ortadan kaybolduğu 8 saati sordu, "FETÖ'cülerle görüştün mü? Pensilvanya'da mola verdin mi? 8 saat neredeydin, milletimize açıkla." dedi.