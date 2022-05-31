Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: "Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden provokasyon yapmaya çalışanların emellerine ulaşamayacağını belirten Bahçeli, "Yeni bir kaos planı çıkarmaya kimsenin gücü yetmez." dedi. Bahçeli, ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üssün Türkiye'nin güvenliğine tehdit olduğunu belirterek, "ABD Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor. Sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir." ifadelerini kullandı. Suriye'ye olası operasyon konusunda da net mesajlar veren Bahçeli, "Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli." dedi. Kılıçdaroğlu'nun "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın" açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşma skandaldır ve teröristlere uzatılan zeytin dalıdır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur." ifadelerini kullandı.