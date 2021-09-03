Bahçeli'den seçim barajıyla ilgili gelen yorumlara tepki: Kiralık kalemler hesap hatası yapmışlardır | Video
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MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada seçim barajıyla ilgili yapılan yorumları değerlendirdi. Bahçeli, "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır." dedi.